Ventanilla: hombre denuncia la desaparición de su esposa tras tomar un taxi a la casa de su madre

El ciudadano Alberto Peralta Gima denunció a través del Rotafono de RPP Noticias la desaparición de su esposa Alejandra Lucía Calderón Ramos, de 29 años. Ella salió de su casa por una emergencia familiar y tomó un taxi desde el asentamiento humano Mirador Nuevo Pachacutec, ubicado en el distrito de Ventanilla, Callao hacia el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El hombre contó que estaba descansando junto a su pareja en su hogar cuando recibieron un mensaje en el cual uno de los familiares de la mujer solicitaba ayuda. Por eso, ella abordó un taxi a pesar de que eran las 2.00 a. m. con dirección a la casa de su madre.

El señor indicó que estuvo enviándole mensajes para ver si ya había llegado a su destino, pero ella no respondió. Al no tener información, él llamó a sus familiares para preguntar si se encontraba en la vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho, pero le dijeron que la joven no había llegado aún.