San Juan de Lurigancho: familiares reportan desaparecida a madre de 23 años junto a sus tres menores hijos

Rotafono de RPP | La familia informó que no los encuentran desde el 13 de octubre, en el asentamiento humano Juan Pablo II, del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Familiares de kiara Danuska de 23 años se contactaron con el Rotafono de RPP, a pedir ayuda para encontrar a la joven madre que se encuentra desaparecida junto a sus tres menores hijos de 6, 3 y 1 año, desde el 13 de octubre, quienes vivían en el asentamiento humano Juan Pablo II, del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Vanessa Sierra Ponce, madre de Kiara, informó que el día sábado 12 de octubre, su nieto mayor de 6 años, llamó a su otra hija, para que lo vayan a recoger porque su padrastro estaba golpeando a su mamá.

Frente al hecho, Vanessa trató de comunicarse con su hija pero ya no les contestó el celular. Según informó la familia, el señor Hector Javier Pacheco Casasno, es la actual pareja de Kiara, a quien acusan por presunto maltrato hacia la joven madre de 23 años.

Pier Moreno, ex pareja y padre del hijo mayor de la desaparecida, expresó que no han logrado poner la denuncia, porque tiene que acercarse a la comisaría del distrito en donde reside Kiara, sin embargo la policía visitó la vivienda hoy 15 de octubre pero no los encontraron.

La madre mencionó que ya se contactó con la familia de su yerno y tampoco saben nada de él, ya que desde el sábado no ha asistido a su centro de labores.

Frente al hecho, la familia expresó que se encuentran preocupados y temen que la actual pareja de kiara siga realizando algún acto de agresión contra ella y los pequeños. Por esa razón, pide que los ayude a ubicarlos.

Características de los desaparecidos:

Los pequeños son de tez trigueña, ojos oscuros y contextura delgada. La madre es de contextura gruesa, tez trigueña, ojos de color negro y cabello lacio de color marrón.

Cualquier información puede llamar a su madre Vanessa Sierra Ponce al siguiente número telefónico 928380478 o al 963 597 655. También se puede comunicar a la línea 114 de la Policía Nacional.