San Juan de Miraflores: adulta de 42 años desaparece tras escaparse del Hospital María Auxiliadora

Señora se escapó del Hospital María Auxiliadora

El viernes empeoró su salud y estaba nervioso e intranquila; por ello, Graciela se quedó con ella, esperándola afuera, ya que no les permitieron estar juntas. En la madrugada del sábado, una enfermera le dijo que su hermana se había escapado por la ventana cuando mencionó que quería ir al baño.

La señora la buscó por todos lados, pero no la encontraron. Así que fue a pedir los videos y el apoyo del personal del Hospital María Auxiliadora, pero no recibieron ningún tipo de auxilio. En los días posteriores la historia fue la misma, ya que no le entregaron ninguna grabación.

No se sabe nada de Liz Teodolinda Quispe Mantilla; por lo que, sus familiares reiteran el pedido de ayuda a todas las autoridades correspondientes para que busquen a su hermana. Asimismo, exhortan a que la policía intervenga para que agilice los trámites del mencionado hospital para que entregue los videos respectivos.