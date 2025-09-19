San Juan de Miraflores: menor con autismo desaparecido se reencuentra con su madre

Serafina Puquitay se encuentra feliz, luego de que se reencontrara a su hijo de 16 años, con autismo y discapacidad mental, tras haber sido reportado como desaparecido, el miércoles 17 de septiembre en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP, el menor pudo ser hallado el último jueves por efectivos policiales en el distrito de Ventanilla, en el Callao. La mamá del pequeño agradeció la ayuda de la comunidad de RPP y de la Policía Nacional.

“Mi hijito, gracias a Dios ha aparecido en Ventanilla. Gracias por haberme apoyado, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios está sanito, lo encontraron allá por Ventanilla. Mil gracias por su apoyo”, expresó con alegría.

La señora Serafina Puquitay acudió al Rotafono de RPP con angustia, pues su hijo Aldair se perdió en la avenida Pista Nueva, cerca de Defensores de Lima, cuando se bajó de un mototaxi en la que viajaban con su hermano con dirección a su vivienda en el distrito de San Juan de Miraflores.

Ahora el adolescente se encuentra en su hogar al cuidado de sus hermanos y madre, quien lo buscó con desesperación durante un día.