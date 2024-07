Adulto con discapacidad intelectual se perdió tras sacar a pasear a sus perros

Los familiares de Jesús Benjamín Alvarado Reyes se encuentran sumamente preocupados debido a que se encuentra desaparecido hace más de 24 horas, tras salir de su casa ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres. Su hermano Luis Abelardo Zarazu Reyes se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de las autoridades.

El señor de 58 años tiene discapacidad intelectual y aquel domingo salió de su vivienda situada en la cuadra 3 de la avenida Los Dominicos con dirección a un parque. El adulto salió a pasear a sus perros, pero lo hizo sin cuerdas; por lo que, luego de algunos minutos sus mascotas regresaron a su hogar.

Sin embargo, Jesús Alvarado no lo hizo y eso alertó bastante a su familia, ya que no puede estar solo mucho tiempo. A pesar de que lo buscaron por los alrededor no lo pudieron ubicar y al preguntar a los vecinos uno de ellos contó que lo vio esta mañana en un mercado cerca de puente Camote.