San Martin de Porres: adulto desaparece tras ir a cortarse el cabello en mercado San Diego

Familia presume que fue asaltado

Un hermano de Diego intentó contactarlo, pero no contestaba; no obstante, recibió un mensaje de texto en donde decía que estaba en la zona de Huaycán y que necesitaba que le transfirieran S/100 para poder regresar a casa. Sin embargo, supo de inmediato que no era su hermano el que le estaba escribiendo dichos mensajes.

Sus familiares están muy preocupados por la integridad física del joven, ya que estan seguros que fue asaltado. Piden ayuda a las autoridades y ciudadanía en general para localiza a Diego.