San Martín de Porres: familia halla a mujer con esquizofrenia tras más de tres días de búsqueda

Después de tres días de intensa búsqueda Frecia Andrade se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que encontró a su hermana Mariela Andrade Sernaqué, de 39 años, quien desapareció el pasado martes 5 de mayo, tras salir de su vivienda, ubicada en el Callao.



Frecia afirmó que fue su padre quien encontró a Mariela la mañana del viernes 8 de mayo en el parque Andrés Avelino Cáceres, situado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La señora Frecia agradeció que RPP difundiera el caso de la desaparición de su hermana, quien ya se encuentra en su hogar al cuidado de sus parientes.



“En un parque que se llama Andrés Avelino Cáceres fue encontrada mi hermana, un poco más delgada porque no ha comido. Agradecer a la Rotativa de RPP que nos ayudó bastante con la difusión”, expresó Frecia Andrade.