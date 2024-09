San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a adulto mayor de 74 años

Lisbeth Zurita se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su padre Pedro Pablo Zurita Limailla se encuentra desaparecido desde la mañana del último lunes 16 de septiembre. El señor salió de su casa, situada en la cuadra 38 de la calle Elvira García y García, en el distrito limeño de San Martín de Porres, pero no regresó más.

La hija del señor de 74 años contó que su papá se fue con dirección a la vivienda de un familiar conocido al promediar las 8.00 a. m.; el cual queda también en San Martín de Porres, con el objetivo de pedir trabajar. Y es que Lisbeth señaló que a él no le gusta sentirse inútil; por ello, desea colaborar con el tema económica del hogar.

Sin embargo, no llegó a su destino y no sabe nada sobre dónde podría estar. Su hija, al ver que no volvía, lo buscó por toda la urbanización Condevilla y alrededores, pero no lo halló por ningún lado, a pesar de preguntar a todos los vecinos y demás personas de la vía pública.