San Miguel: ciudadano de 35 años desaparecido desde hace seis días

Pablo Andres Velasquez Chang, de 35 años, desapareció el pasado sábado 22 de julio, tras salir de un hospedaje, ubicado en la calle Cristóbal de Mena, en el distrito limeño de San Miguel.

Rocio Chang Padilla, tía del ciudadano, indicó que el desaparecido salió del alojamiento al promediar las 10 de la mañana con paradero desconocido y hasta el momento no tienen información de él.

Al ver que no regresaba y no había comunicación por parte de Pablo Andres, la familia realizó la búsqueda por distintas calles del distrito mencionado; sin embargo, no lo encontraron.