Estudiantes de Medicina de la Universidad Villarreal denuncian retraso en entrega de notas y de títulos [VIDEO]

Problema no es reciente

El problema es que esta cuestión no es reciente, ya que viene de hace varios años atrás. Lo que pasa, según los estudiantes es que la universidad ha propuesto crear una norma para publicar las notas extemporáneas fuera del año en el que los estudiantes llevaron sus cursos.

Justamente esta norma iba a ser debatida a través de un consejo universitario, pero no se dio y los alumnos se enteraron que esta norma fue observada. Mientras que las notas no sean publicadas nadie podrá tener su constancia de egreso y título. Esto afecta laboral y económicamente, ya que no pueden ejercer sus especialidades.

Los estudiantes también señalaron que las notas no se subieron en su momento por demoras de profesores o errores de los administrativos. Por dicha razón, indicaron que se sienten abandonados por sus autoridades universitarias, ya que no hay solución en el corto plazo, a pesar de haber culminado sus estudios hace más de 6 meses.