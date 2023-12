Santa Anita: ciudadano venezolano desapareció hace cinco días

Angelin del Valle Gómez de Roque se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su esposo Luis José Roque desde el lunes 27 de noviembre.

Aquel día salió con su hija Yuli Roque Gómez de su domicilio ubicado en la cuadra cuatro de la avenida Los Cipreces, en el distrito limeño de San Anita. La familia es de nacionalidad venezolana y reside en el Perú.

El martes 28, al no tener noticias de ellos, la mujer interpuso la denuncia policial. Mediante la central de monitoreo del distrito se observó que el mismo día de su desaparición estuvo en la cuadra cuatro de la avenida Eucaliptos.

El miércoles 29 la familia fue informada de que la menor fue encontrada por la avenida Los Ruiseñores. Lamentablemente, no se sabe en qué momento se separó de su padre, la adolescente tiene discapacidad auditiva y actualmente se encuentra muy confundida.

Angeli del Valle Gómez se encuentra sumamente preocupada y espera encontrar cuanto antes a su esposo. “Luis José Roque no ha sido localizado, no se han visto rastros. Ya es desesperante, yo me imagino en la situación que debe estar [su esposo], desesperado, preocupado de no verse con su hija”, declaró la madre y esposa.