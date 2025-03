Santa Rosa: buscan a joven que desapareció tras salir de su casa a botar la basura

La joven Kristine Esperanza Guadalupe Sandoval Salinas, de 25 años, se encuentra desaparecida luego de que saliera de su casa a botar la basura el sábado 15 de marzo, en el distrito limeño de Santa Rosa.

Alejandra Sandoval se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que se intensifique la búsqueda de su hermana, quien desde hace cinco días no saben algo sobre su paradero. Kristine salió de su domicilio entre 8:30 a. m. y 9:15 a. m. y no volvió a ingresar a su domicilio. Ella no llevaba su celular ni otra pertenencia.

Su familiar pidió ayuda a los vecinos y a la municipalidad de Santa Rosa para que le brinden los videos de las cámaras de seguridad, a fin de colaborar con la investigación de la Policía.

“Ella es una chica tranquila, ya se presentó la denuncia en la Policía y Fiscalía. No sufre de ninguna enfermedad y no tenía enamorado”, comentó su hermana.

Características de Kristine

La joven es de tez mestiza, tiene el cabello negro, nariz recta y ojos negros. Mide 1.60 metros y es de contextura mediana. Ella vestía un polo color azul con inscripción Babysec, un pantalón color plomo y sandalias negras.

Cualquier información puede comunicarse con la familia al siguiente número telefónico 914 426 011 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.