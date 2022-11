Familia denuncia desaparición de adulto mayor con hipertensión y arritmia cardíaca en Santa Rosa de Quives

Tenía intención de visitar Lima

La mujer considera la posibilidad que su tío Juan Alfonso Linares Linares se encuentre en Lima porque días atrás expresó su deseo de visitar la capital.



"Incluso un día antes le dijo a mi prima que quería venir a Lima, pero mi prima le dijo 'ya te vamos a traer papá' porque su familia vive acá y él vive en el campo. Pero el día domingo mi prima le pregunta: '¿papá vas a querer ir a Lima?' y él respondió: 'Ya no hija, mejor me quedo en casa'. Al no ubicarlo nosotros pensamos que había venido a Lima a la casa de mi tía, pero no fue así. Hemos ido a los parederos, pero nadie nos da razón", indicó.

El día que desapareción Juan Alfonso Linares Linares llevaba un pantalón oscuro, zapatos tipo botines, un polo manga larga y una casaca marrón.