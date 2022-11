Familia pide ayuda para encontrar a joven repartidor desaparecido en San Martín de Porres

Mira también Ate: madre hace pedido de ayuda para encontrar a su hija adolescente desaparecida

La familia de Bryan Alexis Flores (25) hizo un pedido de ayuda para encontrar al joven, que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo, 6 de noviembre, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

A través del Rotafono, los parientes contaron que aquel día el joven, que es repartidor y apoya a su hermano en su negocio, acudió al Mercado de Fiori para realizar una cobranza a un cliente; pero jamás regresó.

“Estamos preocupados toda la familia, porque Bryan desapareció el día domingo. Desde el domingo no lo encontramos. Fue a hacer la cobranza, porque trabaja con su hermano, y el domingo fue al Mercado de Fiori, plan de diez de la mañana, que el cliente informa que lo vio y desde ahí no sabemos nada. No aparece, hemos estado buscando con sus amistades y nada. Nadie sabe nada desde el domingo”, dijo Marcia Alva Cuéllar, cuñada del joven.

Visto por última vez

Según la familia, Bryan Alexis Flores llegó a su destino y realizó la cobranza, hecho que ha sido corroborado por el propio cliente.

“Fue solo a hacer la cobranza, no estuvo con nadie. Estuvo esperando un rato, porque el cliente estaba ocupado”, refirió la mujer.

Los familiares señalaron que, cuando acudieron a la Comisaría de Jesús María (jurisdicción donde vive el joven), les dijeron que debían esperar para interponer la denuncia por desaparición.

“Nos dijeron que sigamos esperando, que mejor mañana temprano. Por eso la denuncia se hizo ayer (9 de noviembre, tres días después de la desaparición)”, manifestó Bryan Alexis Flores.



