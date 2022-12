Bloqueo de carreteras: personas varadas se juntan y hacen ollas comunes para alimentarse

Una olla común en Huánuco

Noé Serna Gonzales se comunicó con el Rotafono para dar a conocer que se quedó estancado en una carretera en la ciudad de Huánuco, entre el centro poblado La Esperanza, que pertenece al distrito de Amarilis y el distrito de Santa María del Valle, a cuatro kilómetros del puente Rancho.

El señor es un camionero que transporta pollos al mercado Uno de Pucallpa y no ha podido llegar a su destino porque los manifestantes bloquearon la vía, y no es el único, pues hay más personas que están junto a él, con camiones, buses y carros particulares.

El hombre manifestó que todos los presentes se han juntado para hacer ollas comunes, ya que no hay tiendas alrededor ni locales para hacer sus necesidades ni centros de salud para atenderse. Por dicha razón, tuvieron que organizarse para usar todo lo que tienen a la mano y sobrevivir, porque no saben hasta cuándo durará el paro.

“Nos encontramos en el sector Valle. Estamos varados aquí los choferes, camioneros, hay buses con pasajeros y no se encuentra ningún efectivo policial. Además, no hay baño no hay agua ni restaurante para comer, por favor, necesitamos que nos ayuden a pasar”, indicó el señor Noé.