Vecinos de San Isidro y Miraflores reclaman que no cuentan con gas en sus casas

Vecinos afirman que no tienen gas

Paola Diminich es una vecina que vive en la cuadra 6 de la calle Enrique Palacios, en Miraflores que no tiene gas desde hace más de un día y recalcó que toda la manzana está en la misma situación. Ella agregó que ha intentado comunicarse con Cálidda, pero no ha sido atendida y no sabe hasta cuando estará en ese estado.

“No tenemos gas, en ninguna de las hornillas ni en la terma ni nada”, dijo a través del Rotafono. Otro usuaria, María Alejandra Patiño, que vive en el edificio Plaza 27, en San Isidro, comentó que hasta el momento no han reconectado el servicio y que no pueden cocinar al estar así.

Todos los vecinos exigen a Cálidda que se pronuncie al respecto y que resuelve este tema porque mañana muchos padres de familia tienen que llevar a sus hijos de nuevo al colegio y no pueden hacer sus loncheras o tampoco pueden bañarse porque no funciona el gas.