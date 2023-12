Villa El Salvador: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace un mes

Madre del desaparecido viajó a Lima

Por esta razón, se alarmó cuando pasaron varios días sin que tuviera alguna información de él. Es así que tomó la decisión de dejar su natal Venezuela para viajar a la capital en búsqueda de su hijo. Ella hizo la denuncia correspondiente en el distrito donde vive Yeferson Antonio, en Villa El Salvador.

El ciudadano de nacionalidad venezolana residía solo en el denominado Sector 3, Grupo 13, en la manzana G y su madre acudió a la zona para buscarlo por los alrededores, pero no lo ha podido encontrar todavía. Ella pudo conocer que su hijo tenía una pareja y se contactó con ella, pero le dijo que también había perdido la comunicación con él y no sabía nada.

Asimismo, Mileidy dijo que su hijo trabajaba en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, pero luego se enteró que ya no laboraba. Ella no sabe nada de él y no tiene ninguna pista sobre su posible paradero; han pasado 32 días y se encuentra desesperada porque sigue sin poder hallarlo.