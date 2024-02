Villa María del Triunfo: adolescente lleva desaparecida hace más de un mes

Desaparición

La madre de la menor cuenta que aquel 4 de enero tuvo una discusión con su hija. “Estaba muy rebelde, no le gustó, me ofendió. Estaba mal en el colegio, tenía que ir a recuperación. Salió renegando de la casa y hasta ahora no regresa”, informó Elisa.

La tutora de Fátima cuenta que ha recibido información de que su hija a sido vista con un hombre de 35 años, alto y de cabello crespo. Ella teme que este sujeto la lleve por un mal camino o se esté aprovechando de la menor.

La última vez que vieron a su hija fue en el distrito limeño de Villa El Salvador, cerca al mercado Plaza Villa Sur. Ella estaba echada en unos juegos para niños.