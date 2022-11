VMT: madres de olla común recorren mercados para conseguir donaciones para alimentar a familias vulnerables

Olla común se sustenta por sí sola

La señora Nancy comentó que la olla común nació hace dos años en medio de la pandemia de la COVID-19, tras observar los diversos casos sociales que existían en la zona. Al ver a adultos mayores y familias que no contaban con trabajo, decidieron formar una junta directiva y crear la olla común “Las Vecinas Unidas”.

Asimismo, indicó que no reciben ningún tipo de ayuda por parte de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y que no han sido escuchadas hasta el día de hoy. Las madres están también indican que no han recibido el Bono Alimentario que el Gobierno estaba entregando a todas las ollas comunes como forma de apoyo para que se sigan manteniendo.

Ante esta situación, las madres tienen que usar sus propios ingresos económicos para comprar los alimentos de acuerdo con sus posibilidades.