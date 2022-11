Padre de mi familia crea un biohuerto hidropónico para abastecer la olla común ‘Jesucristo es mi fortaleza'

José Silva fue noticia a mediados de junio del 2022 luego de RPP Noticias diera a conocer su increíble historia. Él creó la olla común ‘Jesucristo es mi fortaleza' en tiempos de la pandemia de la COVID-19 y se ubica asentamiento humano Puyusca, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Esta olla común fue creada por la situación del país y alrededor de 18 familias se han visto beneficiadas. Sin embargo, este ciudadano no se quedó ahí y dio un nuevo paso con el fin de que su olla popular no perezca y los más jóvenes no se queden sin sus alimentos ni sufran alguna enfermedad.