Villa María del Triunfo: volquete se descarrilla y puede caer encima de las casas [VIDEO]

Adriano Facundo Santos es un ciudadano que se encuentra sumamente preocupado e indignado debido a que un volquete se encuentra arriba de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. El temor lo invade y hay más familias preocupadas con esta situación; por ello, se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias, para hacer la denuncia pública.

El hombre sostuvo que este vehículo se descarrilló hoy, lunes 10 de junio no se sabe por qué o bajo qué circunstancias; al parecer el conductor dejó mal enganchado el camión y se fue para abajo. No se registró heridos, pero los vecinos del asentamiento humano Villa de Lourdes II Ecológico aún no están a salvo del todo.