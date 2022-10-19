Adolescente con cálculos en la vesícula logró conseguir cita en el Hospital Guillermo Almenara

Juan Salcedo Farfan se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hija Zaira Nicolle Salcedo Córdova fue atendida hoy en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, por presentar cálculos en la vesícula.



Según explicó, su hija fue atendida la mañana del 26 de marzo y solicitó un examen de ecografía, el cual fue programado para mayo. Teme que, de aquí a esa fecha, los cólicos de su hija empeoraren.



“Gracias, señores de RPP Noticias, por su apoyo. Mi hija fue atendida hoy en el Hospital Almenara, pero realmente no estamos conformes con su atención, porque nos dan unas fechas [tardías]: de acá a mayo recién vamos a gestionar la ecografía”, afirmó Juan Farfan.