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Adolescente con cálculos en la vesícula logró conseguir cita en el Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | Zaira Nicolle Salcedo Cordova fue atendida hoy en el Hospital Guillermo Almenara y le programaron una ecografía para mayo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Salcedo Farfan hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan seguir su caso.

Juan Salcedo Farfan hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan seguir su caso. | Fuente: Andina

Juan Salcedo Farfan se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hija Zaira Nicolle Salcedo Córdova fue atendida hoy en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, por presentar cálculos en la vesícula.

Según explicó, su hija fue atendida la mañana del 26 de marzo y solicitó un examen de ecografía, el cual fue programado para mayo. Teme que, de aquí a esa fecha, los cólicos de su hija empeoraren. 

“Gracias, señores de RPP Noticias, por su apoyo. Mi hija fue atendida hoy en el Hospital Almenara, pero realmente no estamos conformes con su atención, porque nos dan unas fechas [tardías]: de acá a mayo recién vamos a gestionar la ecografía”, afirmó Juan Farfan.

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¿Por qué era tan urgente atender a la menor?

La adolescente fue diagnosticada con cálculos a la vesícula en el Hospital EsSalud Aurelio Díaz Ufano, del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, y necesita ser operada lo antes posible, según indicó el padre de familia.

Asimismo, Juan Salcedo narró que los medicamentos dados en una primera atención en el Hospital Aurelio no le habían hecho efecto, pero ahora teme que el estado de salud de su hija se agrave por esperar la ecografía hasta mayo.

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