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Adulta mayor consigue cita para realizarse rayos X en el Hospital Cayetano Heredia

Rotafono de RPP | Ana María con artrosis a la rodilla será atendida el 23 de marzo en el Hospital Cayetano Heredia, situado en el distrito limeño de San Martín de Porres, tras pedido de ayuda.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ana María Mendoza afirma que su rodilla derecha está muy afectada y posiblemente necesite una prótesis.

Ana María Mendoza afirma que su rodilla derecha está muy afectada y posiblemente necesite una prótesis.

Ana María Mendoza, diagnosticada con artrosis a la rodilla, se comunicó con el Rotafono de RPP informó que logró conseguir una cita para realizarse un examen de rayos X en el Hospital Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Luego de hacer público su pedido a través de Rotafono, las autoridades del Ministerio de Salud se comunicaron con la señora de 75 años y le dijeron que le brindarán una cita para el próximo 23 de marzo. 

“Agradezco a RPP por haberme ayudado a conseguir una cita en el Hospital Cayetano Heredia (...) el día de hoy teníamos 800 personas aproximadamente y yo era la 200. Gracias a RPP por las llamadas que hizo al Ministerio de Salud y este al hospital es que pude recibir mi cita para el 23 de marzo”, afirmó. 

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¿Por qué era tan importante brindarle una cita a la adulta mayor?

Ana María Mendoza explicó que su rodilla derecha está muy afectada y posiblemente necesite una prótesis, por lo que el doctor le solicitó este examen para evaluar el estado de su enfermedad.  

Según la adulta mayor, la orden para realizarse este examen se la dieron el pasado 17 de diciembre del 2025, pero no conseguía la cita hasta antes de hacer su caso público a través de Rotafono. 

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