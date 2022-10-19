Adulta mayor consigue cita para realizarse rayos X en el Hospital Cayetano Heredia

Ana María Mendoza, diagnosticada con artrosis a la rodilla, se comunicó con el Rotafono de RPP informó que logró conseguir una cita para realizarse un examen de rayos X en el Hospital Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.



Luego de hacer público su pedido a través de Rotafono, las autoridades del Ministerio de Salud se comunicaron con la señora de 75 años y le dijeron que le brindarán una cita para el próximo 23 de marzo.



“Agradezco a RPP por haberme ayudado a conseguir una cita en el Hospital Cayetano Heredia (...) el día de hoy teníamos 800 personas aproximadamente y yo era la 200. Gracias a RPP por las llamadas que hizo al Ministerio de Salud y este al hospital es que pude recibir mi cita para el 23 de marzo”, afirmó.