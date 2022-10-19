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Lima: adulto intoxicado con materiales pesados fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Rotafono de RPP | Tras pedido de ayuda, Mía Gamboa dijo que trasladaron a su esposo ayer por la noche, sin embargo, aún necesita medicamentos que no puede pagar.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mía Gamboa contó que su esposo fue trasladado ayer en la noche al Hospital Dos De Mayo al promediar las 11 de la noche.

Mía Gamboa contó que su esposo fue trasladado ayer en la noche al Hospital Dos De Mayo al promediar las 11 de la noche.

Mía Gamboa Navas se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que su esposo Aníbal David Ramos Macha fue trasladado al Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, en Lima, para tratarlo de forma especializada, ya que presenta intoxicación por metales pesados.

Mía Gamboa contó que su esposo fue trasladado ayer en la noche al Hospital Dos de Mayo al promediar las 11 de la noche y fue internado a la Unidad de Cuidados Intensivos; sin embargo, contó que tienen problemas en conseguir algunos medicamentos dentro del nosocomio.

“Muchas gracias con todos, agradeciendo al Rotafono de RPP, por haber hecho llegar mi llamado hacia mi esposo. Ya lo trasladaron ayer a las once de la noche. (...) Las sondas nasogástricas nos están pidiendo, conductos viales, pañales y todo lo que requiere en UCI, por lo que son muy caros”, expresó.

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Mía hace un llamado al Seguro Integral de Salud (SIS) para que puedan ayudarla y brindarle los medicamentos que le han recetado a su esposo.

La pareja de Aníbal Ramos contó que él trabaja en la minería informal y, por eso, estos metales han entrado a su cuerpo por ello era tan importante que el traslado que solicitaba.

Hay que indicar que los especialistas de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) también ayudaron a gestionar la pronta atención del paciente. 

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