Lima: adulto intoxicado con materiales pesados fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Mía Gamboa Navas se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que su esposo Aníbal David Ramos Macha fue trasladado al Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, en Lima, para tratarlo de forma especializada, ya que presenta intoxicación por metales pesados.

Mía Gamboa contó que su esposo fue trasladado ayer en la noche al Hospital Dos de Mayo al promediar las 11 de la noche y fue internado a la Unidad de Cuidados Intensivos; sin embargo, contó que tienen problemas en conseguir algunos medicamentos dentro del nosocomio.

“Muchas gracias con todos, agradeciendo al Rotafono de RPP, por haber hecho llegar mi llamado hacia mi esposo. Ya lo trasladaron ayer a las once de la noche. (...) Las sondas nasogástricas nos están pidiendo, conductos viales, pañales y todo lo que requiere en UCI, por lo que son muy caros”, expresó.