Adulto mayor necesita hacerse un examen en el hospital Rebagliati para operarse de cataratas

Enrique Izurieta Chavez es un ciudadano de 84 años que tiene problemas de salud en los ojos y necesita ser operado lo antes posible. Su hija Maribel Izurieta Casanova se comunicó con el Rotafono de RPP para informar sobre el caso de su padre y solicitar apoyo de las autoridades correspondientes.

La señora Maribel indicó que su padre ha venido atendiéndose en el Hospital III Suárez Angamos de Miraflores desde hace varias semanas. Ahí le dijeron que debe someterse a una intervención y para ello le programaron dos exámenes, pero no en este nosocomio. Mandaron una referencia para el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

El problema es que no han aceptado aquel documento y el anciano no puede operarse si no se hace estas pruebas. Esta referencia fue mandada el pasado 10 de diciembre y el señor solamente se ha realizado el primero este último 30 del pasado mes. Falta el segundo y mientras no se lo haga no puede intervenirse.