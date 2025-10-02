Áncash: dan cita a menor que necesita examen para tratar enfermedad al corazón

Un menor de 16 años que necesita un examen especializado para tratar el síndrome de Wolff Parkinson White, una afección congénita que genera problemas eléctricos en el corazón, ya cuenta con una cita en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud, en Lima.

Desde la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, Maribel Mejía afirmó que su hijo será será atendido el próximo 11 de noviembre en el servicio de Medicina Arrítmica del Incor, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La señora Maribel Mejía agradeció el apoyo brindado que le permitió asegurar una cita para que su hijo pueda ser sometido a los estudios de electrofisiología.

“Ya tengo ya la cita para mi menor hijo. Es un gran apoyo el que me están brindando y agradezco de todo corazón y que Dios lo siga bendiciendo y ayudando a muchas personas más. Muchísimas gracias", expresó con alegría.

La familia acudió al Rotafono de RPP porque no podían separar la cita en el Incor, pues el menor de 16 años presenta arritmias constantes, cuando camina rápido o cuando descansa.

“Ayúdenos, por favor, se trata de un adolescente que tiene muchas ilusiones como cualquier otro joven”, clamó en su momento la señora Maribel a EsSalud.

Ahora la madre de familia se encuentra aliviada y a la espera de que se practique dicho estudio, que le permitirá acceder a un tratamiento especializado.