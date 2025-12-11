menu
Áncash: familiares buscan a buzo que desapareció tras ingresar al mar

Rotafono de RPP | La familia pide ayuda a la Marina de Guerra del Perú y un mayor apoyo policial en la investigación debido a que les parece muy extraña la desaparición de Daniel.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Daniel Nuñez tiene 37 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, nariz convexa, ojos de castaños oscuros. Daniel tenía un buzo plomo.

Eva Marisol Nuñez Verona se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Daniel Nuñez, que se perdió el pasado 3 de diciembre tras acudir a la playa las Campanas, ciudad de Huarmey, región Áncash. 

El pasado miércoles, el joven de 37 años acudió a la playa Las Campanas para conseguir mariscos porque es buzo y vende estos productos. Según un testigo, que estaba entrando al mar, vio al joven en la orilla del mar indicando que pronto también iba a ingresar a la playa. El testigo logra salir del mar pero ya no ve más a Daniel. 

Después de varias horas, su esposa, quien esperaba el retorno de Daniel, lo llamaba insistentemente pero nunca contestó. Llegada la noche, los familiares de Daniel van hasta la playa las Campanas para buscarlo.

Lo único que pudieron ver los familiares de Daniel fue la moto con la que el joven se trasladaba, una especie de barril pequeño donde dejaba sus mariscos y su ropa de calle. 

La familia contrataron buzos para que busquen en la zona los primeros días de la desaparición, pero no encontraron nada. Los siguientes días, ya no pudieron pagar este servicio, pero la Asociación Las Culebras, los ha apoyado con estos buceadores.  La familia acudió a la comisaría de Huarmey en busca de ayuda, pero indicaron que no había combustible para recorrer las playas, según comenta Eva Marisol.

Características del desaparecido

Daniel Nuñez tiene 37 años, mide 1.70 metros, es de contextura delgada, nariz convexa, ojos de color castaño oscuro. Daniel tenía un buzo plomo. 

Hace seis meses que Daniel, quien es padre de familia, regresó a Áncash, después de que finalizara un contrato de trabajo en Piura. 

La familia pide ayuda a la Marina de Guerra del Perú y una mayor apoyo policial en la investigación debido a que les parece muy extraña la desaparición de Daniel. 

buzo desaparecidos Rotafono Policía Marina de Guerra
