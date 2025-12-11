Áncash: familiares buscan a buzo que desapareció tras ingresar al mar

Características del desaparecido



Daniel Nuñez tiene 37 años, mide 1.70 metros, es de contextura delgada, nariz convexa, ojos de color castaño oscuro. Daniel tenía un buzo plomo.



Hace seis meses que Daniel, quien es padre de familia, regresó a Áncash, después de que finalizara un contrato de trabajo en Piura.

La familia pide ayuda a la Marina de Guerra del Perú y una mayor apoyo policial en la investigación debido a que les parece muy extraña la desaparición de Daniel.

