Arequipa: logran trasladar a paciente con el 50 % de quemaduras en el cuerpo al Hospital Regional Honorio Delgado

La familia agradeció al Rotafono por la difusión de su caso y su traslado.
Luego de días de angustia, los familiares de Yens Zamalloa Pérez se encuentran más tranquilos, pues lograron el traslado del joven de 22 años, quien presenta quemaduras en el 50% de su cuerpo quemado, desde el Hospital Regional en Apurímac, hacia el Hospital Regional III Honorio Delgado, en Arequipa.
Luego de hacer su pedido público a través del Rotafono de RPP, el joven que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, brazos, tórax y piernas y que se encontraba internado en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, ubicado en la ciudad de Abancay, en la región Apurímac, logró ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad de Quemados del Hospital Regional arequipeño.
“Nos vamos a quedar acá hasta ver la recuperación de mi hermano, hemos hecho todo lo posible, hemos llamado a RPP para pedir el apoyo de que pueda ser atendido mi hermano, ya que los doctores me indicaban que sí o sí necesitaba una atención”, afirmó Tania Zamalloa, hermana del estudiante.
El joven de 22 años sufrió quemaduras de tercer grado y de mucha profundidad en sus heridas. Este gran accidente se produjo dentro del cuarto donde se alojaba debido a que estudiaba en la ciudad de Abancay, en la región de Apurímac.
El fatídico hecho se dio cuando el joven salió de su universidad al promediar el mediodía y regresó a su casa. Él se disponía a cocinar, pero el balón de gas explotó, por lo que fue llevado inmediatamente al hospital más cercano. Ahí fue tratado con algunos medicamentos, por lo que solicitaban lo más rápido posible su traslado a un hospital de Lima con especialidad en Cirugía Plástica.
