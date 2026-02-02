Arequipa: madre de familia con hipertensión pulmonar necesita ser trasladada a un hospital de Lima

Milagros Tingo Tarrillo, de 31 años, natural de Arequipa, quien ha sido diagnosticada con cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar, necesita ser trasladada al Hospital Dos de Mayo, en Lima, ya que en su región no pueden abastecerla con el medicamento Boscentan.

La madre de familia se atiende en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, pero requiere su traslado a un establecimiento de salud de la capital, ya que en este centro hospitalario no pueden hacerlo por falta insumos y equipos.

Según dijo Milagros, la solicitud de referencia fue emitida el 20 de enero, pero el Hospital Dos de Mayo la rechazó sin que ella conociera los motivos.

Milagros Tingo es madre de un niño pequeño y usa oxígeno permanente durante las 24 horas. Ella pide ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que los especialistas puedan brindarle un tratamiento que le permita sobrevivir.