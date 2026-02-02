Arequipa: madre de familia con hipertensión pulmonar necesita ser trasladada a un hospital de Lima

Según la paciente con hipertensión pulmonar, el Hospital Honorio Delgado envió la solicitud de referencia el 20 de enero al Hospital Dos de Mayo en Lima. | Fuente: Rotafono
Milagros Tingo Tarrillo, de 31 años, natural de Arequipa, quien ha sido diagnosticada con cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar, necesita ser trasladada al Hospital Dos de Mayo, en Lima, ya que en su región no pueden abastecerla con el medicamento Boscentan.
La madre de familia se atiende en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, pero requiere su traslado a un establecimiento de salud de la capital, ya que en este centro hospitalario no pueden hacerlo por falta insumos y equipos.
Según dijo Milagros, la solicitud de referencia fue emitida el 20 de enero, pero el Hospital Dos de Mayo la rechazó sin que ella conociera los motivos.
Milagros Tingo es madre de un niño pequeño y usa oxígeno permanente durante las 24 horas. Ella pide ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que los especialistas puedan brindarle un tratamiento que le permita sobrevivir.
La dirigente mencionó que los pacientes no reciben los medicamentos Sildenafil, Boscentan y Treprostinil, los cuales ser costosos y requieren una autorización de compra.
Maritza Rodríguez relató que el señor Elías Hurtado Quinteros, de 59 años, falleció el 22 de enero, dejando a su familia en la orfandad debido a que el Hospital Daniel Alcides Carrión no compró los medicamentos necesarios, a pesar de tener la solicitud aprobada por el comité farmacoterapéutico desde junio del año pasado, según se menciona en una carta que fue enviada el 26 de enero al ministro de Salud, Luis Quiroz.
Maritza Rodríguez advirtió que otros siete pacientes en el Hospital Carrión podrían tener el mismo desenlace fatal si no se gestiona la compra urgente de medicamentos.
Explicó que el procedimiento de compra requiere que una solicitud médica sea revisada por comités especializados, dependiendo siempre del costo del tratamiento para determinar quién financia la compra y debido a que estas medicinas no se venden en farmacias comunes, deben gestionarse directamente con las industrias farmacéuticas.
