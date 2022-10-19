Arequipa: menor de 13 años con desviación de la columna espera operación hace dos años

Una menor de 13 años, diagnosticada con la columna desviada, de la región Arequipa, espera hace dos años una operación en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud. A través del Rotafono de RPP, Karim Ramirez se comunicó para solicitar ayuda a las autoridades, ya que su hija sufre graves complicaciones a su salud.

La señora Karim comentó que en octubre del 2023 su hija fue referida del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo al Guillermo Rebagliati debido a que la menor padece un grave caso de escoliosis, afección en la que la columna vertebral presenta una curvatura anormal; sin embargo, durante este tiempo hubo retrasos en la programación de la operación a causa de la falta de insumos y a la larga lista de espera.

La madre de familia dijo que la curvatura de la columna de la menor empeoró drásticamente, pasando de cincuenta y dos a casi noventa grados, por lo que su columna a tomado la forma de una “S”.

La adolescente padece dolores insoportables y una deformidad física evidente que afecta su calidad de vida. Es por eso, que Karim clama la programación inmediata de la operación para detener el sufrimiento de su hija.

“Lo único que les pido es que me ayuden a que mi niña la puedan operar. Mi niña cada vez está más delicada porque ella llora por el dolor intenso que tiene. Su columna se le ha hecho ya una 'S' por completo y la verdad es que solo espero le programen la operación lo más antes posible. No quiero seguir viéndola sufrir a mi hijita de esta manera”, expresó.

Karim Ramirez reconoció que en la última consulta realizada el mes pasado, el médico tratante ha pedido nuevos análisis y exámenes de riesgo quirúrgico en Pediatría, Neumología y Cardiología, pero aún no tiene una fecha de la intervención quirúrgica.

“Si bien es cierto, ahora en mayo le ha atendido el médico y me ha pedido nuevos exámenes preoperatorios. Lo que pasa es que hasta ahora no me dan fecha de cuándo la van a operar. Yo no quiero volver a repetir lo de hace dos años que me pidieron los preoperatorios y se quedó en nada y me dijeron 'no hay material', y seguía empeorando la situación de mi niña”, manifestó.

La menor presenta discapacidad intelectual a causa de un síndrome desconocido, camina con ligera dificultad y sus órganos internos se han visto afectados debido a la escoliosis.