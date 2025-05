Arequipa: mujer pide que Municipalidad de La Victoria devuelva dinero tras embargo irregular de sus ahorros

Ciudadana pide ayuda

La señora expresó su angustia porque debe pagar las pensiones del colegio de su hijo, cubrir con su alimentación y cumplir con otras obligaciones, pero no puede hacerlo debido a esta situación que la ha dejado sin dinero.

A pesar de que ha reclamado a la Municipalidad de La Victoria, Dorin Izquierdo dijo que no es escuchada, por eso pide al alcalde Rubén Cano revisar su caso para que le devuelvan sus ahorros.

“Soy madre soltera, tengo muchos gastos, ya no encuentro justicia en ningún lado. Me pasean de oficina en oficina y hasta ahora no me devuelven la plata que me han embargado. Yo no soy la propietaria de ese inmueble y la municipalidad lo sabe. El 15 de abril suspendieron temporalmente el embargo, pero en el banco dicen que el dinero ya fue tomado por la municipalidad”, expresó desesperada.

La señora Dorin Izquierdo informó que el ejecutor coactivo Miguel Ángel Fernández le dijo que la municipalidad no ha cobrado el dinero y que iba a realizar las consultas para saber qué ha pasado.