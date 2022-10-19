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Adulta con derrame pleural y quilotórax pide ayuda para que le realicen exámenes e inicie tratamiento

Rotafono de RPP | La hija de la paciente perdió su trabajo porque debe cuidar a su madre todo el día y no posee los recursos para los ocho exámenes requeridos por el Hospital de Vitarte, en Ate.
| | Victor Pacheco
La señora se atiende ambulatoriamente en el Hospital de Lima Este - Vitarte

La señora se atiende ambulatoriamente en el Hospital de Lima Este - Vitarte | Fuente: Rotafono

Consuelo Rojas Fernández es una señora de 59 años que se encuentra mal de salud, luego de sufrir un derrame pleural y, posteriormente, quilotórax. Ella fue atendida en el Hospital de Lima Este - Vitarte, ubicado en el distrito limeño de Ate, pero ahí le han pedido unos exámenes para empezar el tratamiento.

Su hija Rosa Castro Rojas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de las autoridades de dicho hospital y de salud en general, ya que ahí no cuentan con los equipos para realizarle los ocho exámenes requeridos. Por lo que, les mandó a otros sitios privados, pero la familia no cuenta con los recursos para hacerlos.

Por dicha razón, la ciudadana hace este pedido público de ayuda, ya que la salud de su madre solo empeora. Ella no está hospitalizada y aquel nosocomio le dio de alta al no poder presentar los exámenes requeridos. Actualmente, se atiende ambulatoriamente y su estado no mejora para nada porque no es atendida por los especialistas.

El Hospital de Lima Este - Vitarte solo puede realizarle tres de los ocho exámenes que le piden a la señora

El Hospital de Lima Este - Vitarte solo puede realizarle tres de los ocho exámenes que le piden a la señora | Fuente: Facebook

Paciente tuvo el derrame en diciembre de 2025

La señora Rosa contó que su madre tuve este derrame pleural en diciembre del año pasado y le hicieron varias pruebas, las cuales detectaron algunas enfermedades como tuberculosis o neumonía. Sin embargo, sus pulmones siguieron llenándose de líquido y se le encontraron nódulos en algunas partes del cuerpo como el cuello, estómago o axila.

La adulta de 59 años fue sometida a una biopsia y la señora tuvo que vender sus pertenencias para costar todo lo que le pedía el hospital de Ate. El documento indicó que tiene "fragmento de tejido linfoide atípico" y que requiere "inmunohistoquímica para reevaluación (CD20, CD3, kI67 y 5 respaldos)"; es decir, ocho exámenes más.

La hija de la paciente pensó que estas pruebas las cubría el nosocomio mencionado, pero ahí solo podían hacerle tres; el resto en otros centros de salud. El problema es que la señora no pudo hacérselas y tuvo que sacar a su madre. "Eso está fuera de mi alcanza por eso pido suplico apoyo", sostuvo.

La adulta de 59 años ha tenido que pasar por varias pruebas y necesita más

La adulta de 59 años ha tenido que pasar por varias pruebas y necesita más | Fuente: Rotafono

Familia pide apoyo para los exámenes requeridos

Rosa Castro indicó que su madre no puede respirar bien actualmente y sus órganos se están llenando de líquidos y no puede ni iniciar su tratamiento sino se hace estos ocho exámenes. Por eso, pide que si el hospital de Vitarte no puede ayudarles que manden una referencia y le den las facilidades para poder tratarla cuanto antes.

"Estoy luchando porque mi mamá necesita ocho exámenes para poder recibir su diagnóstico, porque tiene nódulos en su cuello, en su clavícula hombro, en el seno izquierdo... eso recién le salió", manifestó. Por otro lado, dijo que la familia no entiende mucho del procedimiento a seguir y nadie les orienta detalladamente.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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