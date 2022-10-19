Adulta con derrame pleural y quilotórax pide ayuda para que le realicen exámenes e inicie tratamiento

Consuelo Rojas Fernández es una señora de 59 años que se encuentra mal de salud, luego de sufrir un derrame pleural y, posteriormente, quilotórax. Ella fue atendida en el Hospital de Lima Este - Vitarte, ubicado en el distrito limeño de Ate, pero ahí le han pedido unos exámenes para empezar el tratamiento.

Su hija Rosa Castro Rojas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de las autoridades de dicho hospital y de salud en general, ya que ahí no cuentan con los equipos para realizarle los ocho exámenes requeridos. Por lo que, les mandó a otros sitios privados, pero la familia no cuenta con los recursos para hacerlos.

Por dicha razón, la ciudadana hace este pedido público de ayuda, ya que la salud de su madre solo empeora. Ella no está hospitalizada y aquel nosocomio le dio de alta al no poder presentar los exámenes requeridos. Actualmente, se atiende ambulatoriamente y su estado no mejora para nada porque no es atendida por los especialistas.