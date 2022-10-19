Ate: adulta mayor con bulto en el seno logró conseguir cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Elizabeth Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que su madre Elizabeth Medina logró conseguir una cita en la especialidad de ginecología en el Hospital de Lima Este-Vitarte, del Ministerio de Salud, para que se pueda dar lectura a los resultados de exámenes de biopsia que se hizo la adulta mayor.



Elizabeth comentó que después de difundir su pedido a través del Rotafono de RPP, las autoridades de salud se contactaron con ella y le brindaron la cita para su madre con el ginecólogo para el 3 de agosto.

El médico podrá darle un diagnóstico final, respecto a una biopsia por un bulto en el seno izquierdo que le salió hace cuatro meses a la adulta de 79 años.



“A raíz de que no encontraba cita para mi madre y no sabían cuándo me programarían ya que a ella le habían hecho una biopsia, acudí al Rotafono y gracias a su valiosa ayuda ya tuvimos la cita. Gracias por su aporte a la comunidad", afirmó Elizabeth Medina.

