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Ate: adulta mayor con bulto en el seno logró conseguir cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Rotafono de RPP | Desde el distrito limeño de Ate, Elizabeth Medina comentó que después de difundir su pedido de ayuda a través del Rotafono, las autoridades de salud se contactaron con ella para programar una consulta para su madre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Elizabeth comentó que después de difundir su pedido a través del Rotafono de RPP, las autoridades de salud se contactaron con ella.

Elizabeth comentó que después de difundir su pedido a través del Rotafono de RPP, las autoridades de salud se contactaron con ella.

Elizabeth Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que su madre Elizabeth Medina logró conseguir una cita en la especialidad de ginecología en el Hospital de Lima Este-Vitarte, del Ministerio de Salud, para que se pueda dar lectura a los resultados de exámenes de biopsia que se hizo la adulta mayor.

Elizabeth comentó que después de difundir su pedido a través del Rotafono de RPP, las autoridades de salud se contactaron con ella y le brindaron la cita para su madre con el ginecólogo para el 3 de agosto.

El médico podrá darle un diagnóstico final, respecto a una biopsia por un bulto en el seno izquierdo que le salió hace cuatro meses a la adulta de 79 años.

“A raíz de que no encontraba cita para mi madre y no sabían cuándo me programarían ya que a ella le habían hecho una biopsia, acudí al Rotafono y gracias a su valiosa ayuda ya tuvimos la cita. Gracias por su aporte a la comunidad", afirmó Elizabeth Medina. 

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¿Por qué era tan importante programarle una cita?

Elizabeth Medina cuenta que su madre, Bertha López Reyes (79), detectó hace cuatro meses un pequeño bulto en el seno y, con el pasar de los días, el dolor se fue intensificando.

Elizabeth comenta que el especialista le dio la orden de realizarse una biopsia, la cual le practicaron hace 15 días. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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