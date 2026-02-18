menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Rotafono de RPP | Padres de familia llegaron hasta el colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que la Municipalidad de Ate siga derrumbando muros de la institución.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Padres y autoridades de la Municipalidad de Ate se enfretaron tras derribar muros del colegio Nuestra Señora de la Merced.
Padres y autoridades de la Municipalidad de Ate se enfretaron tras derribar muros del colegio Nuestra Señora de la Merced.

Tensa situación. Profesores y alumnos del colegio Nuestra Señora de la Merced se atrincheraron en sus instalaciones luego que autoridades de la Municipalidad de Ate acudieran hasta la cuadra dos de la avenida Los Ingenieros para derribar algunos de los muros que presuntamente ocupaban parte de la vía pública. 

Los padres de familia del colegio Nuestra Señora de la Merced, llegaron al promediar las once de la mañana, y  mostraron su indignación, a través de Rotafono,  luego de que la Municipalidad de Ate derribara algunos muros que se encontraban en la avenida Arboleda. Sin embargo, algunos residentes de la zona se mostrataron a favor del accionar de su comuna local. 

“Una avenida importante, que hace muchos años, ha estado invadida por este colegio privado y hoy nos encontramos realizando la liberación de los espacios públicos en esta zona de nuestro distrito”, se escucha en la transmisión en vivo que realiza la Municipalidad Ate mediante sus redes sociales.

El colegio Nuestra Señora de la Merced tuvo que suspender sus clase debido a este incidente.

El colegio Nuestra Señora de la Merced tuvo que suspender sus clase debido a este incidente.

Te recomendamos
Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana | La Libertad

Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana | La Libertad

 Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

Asimismo, se indica que esta acción sería parte de un proceso administrativo y sancionador con la finalidad de recuperar este espacio público de aproximadamente de seis mil metros.

Por su parte el colegio Nuestra Señora de la Merced indicó, mediante un comunicado en redes sociales, que  las clases quedaban suspendidas hasta nuevo aviso. Asimismo, pidieron a los padres de familia que puedan recoger a sus hijos quienes se encontraban en el curso de Mercedarian Summer 2026. Una madre de familia indignada afirmó que la intervención se dio cuando un grupo de alumnos se encontraba en la piscina. 

El colegio publicó un comunicado anunciado la suspensión de sus clases hasta nuevo aviso.

El colegio publicó un comunicado anunciado la suspensión de sus clases hasta nuevo aviso.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Ate Municipalidad de Ate Franco Vidal Rotafono vecinos muros
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

 Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista

Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista

 Bebé con cardiopatía es trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

Bebé con cardiopatía es trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

 Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana

Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot