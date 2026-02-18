Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Tensa situación. Profesores y alumnos del colegio Nuestra Señora de la Merced se atrincheraron en sus instalaciones luego que autoridades de la Municipalidad de Ate acudieran hasta la cuadra dos de la avenida Los Ingenieros para derribar algunos de los muros que presuntamente ocupaban parte de la vía pública.



Los padres de familia del colegio Nuestra Señora de la Merced, llegaron al promediar las once de la mañana, y mostraron su indignación, a través de Rotafono, luego de que la Municipalidad de Ate derribara algunos muros que se encontraban en la avenida Arboleda. Sin embargo, algunos residentes de la zona se mostrataron a favor del accionar de su comuna local.



“Una avenida importante, que hace muchos años, ha estado invadida por este colegio privado y hoy nos encontramos realizando la liberación de los espacios públicos en esta zona de nuestro distrito”, se escucha en la transmisión en vivo que realiza la Municipalidad Ate mediante sus redes sociales.