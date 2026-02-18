Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Tensa situación. Profesores y alumnos del colegio Nuestra Señora de la Merced se atrincheraron en sus instalaciones luego que autoridades de la Municipalidad de Ate acudieran hasta la cuadra dos de la avenida Los Ingenieros para derribar algunos de los muros que presuntamente ocupaban parte de la vía pública.
Los padres de familia del colegio Nuestra Señora de la Merced, llegaron al promediar las once de la mañana, y mostraron su indignación, a través de Rotafono, luego de que la Municipalidad de Ate derribara algunos muros que se encontraban en la avenida Arboleda. Sin embargo, algunos residentes de la zona se mostrataron a favor del accionar de su comuna local.
“Una avenida importante, que hace muchos años, ha estado invadida por este colegio privado y hoy nos encontramos realizando la liberación de los espacios públicos en esta zona de nuestro distrito”, se escucha en la transmisión en vivo que realiza la Municipalidad Ate mediante sus redes sociales.
El colegio Nuestra Señora de la Merced tuvo que suspender sus clase debido a este incidente.
Asimismo, se indica que esta acción sería parte de un proceso administrativo y sancionador con la finalidad de recuperar este espacio público de aproximadamente de seis mil metros.
Por su parte el colegio Nuestra Señora de la Merced indicó, mediante un comunicado en redes sociales, que las clases quedaban suspendidas hasta nuevo aviso. Asimismo, pidieron a los padres de familia que puedan recoger a sus hijos quienes se encontraban en el curso de Mercedarian Summer 2026. Una madre de familia indignada afirmó que la intervención se dio cuando un grupo de alumnos se encontraba en la piscina.
El colegio publicó un comunicado anunciado la suspensión de sus clases hasta nuevo aviso.
