Barranco: piden ayuda para realizarse exámenes debido a que laboratorio del centro de salud se encuentra en remodelación

Gisela Albarrán se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que necesita realizarse una prueba de laboratorio en el centro de salud Alicia Lastres de la Torre, en el distrito limeño de Barranco, pero no puede hacerlo debido a que el área se encuentra en remodelación.

Gisela indicó que tenía planeado sacarse la prueba el pasado 27 de julio, pero se dio con la sorpresa que no estaban atendiendo por las mejoras que se realizan en el establecimiento de salud.



Gisela señaló que en un primer momento entendió el incidente porque era parte de mejora para el centro de salud, pues le informaron que desde el domingo 4 de agosto podía sacar una cita para laboratorio. Sin embargo, cuando se comunicó con el área, le indicaron que sería para el miércoles 7 de agosto.



“Nos perjudica a nosotros como pacientes, ya que me dieron la información para que llamara el día de ayer 4 de agosto, para que yo ya tenga la fecha, pero ahora me dicen que va ser el 7 de agosto, y temo que me sigan dando más fechas y yo no reciba ninguna atención”, afirmó Gisela Albarrán.