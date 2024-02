Bebé de dos meses necesita ser referido desde Apurímac al INO para recibir tratamiento

Bebé puede perder la vista

André llegó al mundo el 29 de noviembre del 2023, a las 32 semanas de gestación calificando como un bebé prematuro en el centro de salud Lliupapuquio, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Por esta razón el pequeño tiene retinopatía de la prematuridad, pues es una enfermedad que se da cuando una bebé nace prematuramente, ya que es en el tercer trimestre en el que los vasos sanguíneos de la retina se desarrollan.

Por su situación su atención pasó al centro de salud de San Jerónimo y posteriormente al Hospital Sub Regional de Andahuaylas donde permaneció hospitalizado hasta el 20 de diciembre, pero se le iba a hacer seguimiento a su problema en la vista. El padre afirma que, en este centro de salud no cuentan con un especialista en oftalmología, por lo que al ser dado de alta el pequeño no recibió el seguimiento correspondiente.

Los padres fueron por propia iniciativa hasta el centro de salud de San Jerónimo para consultar si contaban con un oftalmólogo y para su fortuna fue así. Luego de realizarle exámenes y revisar los ojos de André, el especialista logró diagnosticar al menor y lo refirieron nuevamente hasta el hospital de Andahuaylas.

La referencia al INO fue presentada el pasado jueves 22 de febrero, el pequeño André busca ser referido para ser tratado a tiempo. Parte de las consecuencias de esta enfermedad si no se trata es la ceguera total.

Por ello, los padres piden apoyo del Ministerio de Salud para que se acepte la referencia de su hijo cuanto antes y no pierda a tan corta edad la vista.