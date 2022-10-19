Breña: Menor de ocho años con anemia requiere trasplante de médula ósea y ser trasladada al INSN de San Borja

Manuel Ayala Ortega se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hija de ocho años. Ella fue diagnosticada con anemia de Fanconi; una enfermedad genética no común que altera la capacidad del cuerpo para reparar el ADN. Por lo que, necesita un trasplante de médula ósea para superar dicho mal.

El estado de la menor es crítico y se atiende en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña desde fines de enero. Sin embargo, el diagnostico oficial fue en abril y el problema es que no pueden continuar con el tratamiento en dicho hospital debido a que no cuentan con los especialistas para hacer el procedimiento correspondiente.

Por esta razón, el INSN de Breña solicitó un traslado al INSN de San Borja, ya que ahí sí pueden hacer el trasplante. El problema es que aún no aceptan la referencia y hacerlo es de suma urgencia. Actualmente solo recibe cuidados paliativos como controles de hematología por consultorio, hemograma cada 15 o 20 días y transfusiones en caso de que sus valores en sangre bajen.