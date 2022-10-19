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Breña: Menor de ocho años con anemia requiere trasplante de médula ósea y ser trasladada al INSN de San Borja

Rotafono de RPP | Padres de la niña indicaron que le detectaron anemia de Fanconi en el INSN de Breña en enero, pero debe ser trasladada al INSN San Borja para empezar el procedimiento.
| | Victor Pacheco
La menor requiere un traslado al INSN San Borja lo más urgente posible

La menor requiere un traslado al INSN San Borja lo más urgente posible

Manuel Ayala Ortega se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su hija de ocho años. Ella fue diagnosticada con anemia de Fanconi; una enfermedad genética no común que altera la capacidad del cuerpo para reparar el ADN. Por lo que, necesita un trasplante de médula ósea para superar dicho mal.

El estado de la menor es crítico y se atiende en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña desde fines de enero. Sin embargo, el diagnostico oficial fue en abril y el problema es que no pueden continuar con el tratamiento en dicho hospital debido a que no cuentan con los especialistas para hacer el procedimiento correspondiente.

Por esta razón, el INSN de Breña solicitó un traslado al INSN de San Borja, ya que ahí sí pueden hacer el trasplante. El problema es que aún no aceptan la referencia y hacerlo es de suma urgencia. Actualmente solo recibe cuidados paliativos como controles de hematología por consultorio, hemograma cada 15 o 20 días y transfusiones en caso de que sus valores en sangre bajen.

La familia vive en Piura y tuvieron que ir a Lima y quedarse hasta la actualidad

La familia vive en Piura y tuvieron que ir a Lima y quedarse hasta la actualidad | Fuente: Rotafono

Menor es de Piura y requiere trasplante urgente

La familia de la paciente no es de Lima; viven en Piura y, en primer lugar, acudieron al Hospital de Apoyo II-2 Sullana. Ahí, hicieron una referencia a la capital y tuvieron que trasladarse. Desde enero están en esta ciudad, la cual no la conocen y se sienten perdidos porque tampoco conocen a mucha gente que les pueda orientar.

Los padres de familia hacen un pedido público de ayuda para que las autoridades de salud tomen acciones de inmediato. "Estamos aferrados a la esperanza de que nuestra hija pueda recibir la atención que necesita y tener una oportunidad de seguir viviendo", añadió el padre Manuel Ayala.

La menor viene recibiendo solo cuidados paliativos

La menor viene recibiendo solo cuidados paliativos | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda del INSN San Borja

Cabe mencionar que su tratamiento actual en el INSN de Breña consiste en un medicamento que no cubre el seguro que tienen, el Seguro Integral de Salud (SIS). Solo recibe transfusiones de sangre y plaquetas para que se mantenga estable, pero no es suficiente; por eso, requiere acciones inmediatas.

"No nos favorece viajar (a Piura) y regresar por los gastos que genera esto. Por acá, nos apoyan unas amistades en darnos posada en su casa", agregó el señor Ayala. Por eso, reiteró su solicitud de apoyo al INSN San Borja para que la menor sea aceptada y le realicen el trasplante lo antes posible.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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