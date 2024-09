Breña: vecinos reportan falta de luz desde hace más de 48 horas

Kris Vargas Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de luz desde hace más de 48 horas que aquejan los vecinos de la cuadra once de la avenida Tingo María en el distrito limeño de Breña.



El problema inició al promediar las ocho de la noche del pasado domingo cuando un corte de luz por parte de la empresa Pluz Energía, antes Enel, sorprendió a las familias que residen en un edificio, que alberga alrededor de 30 familias distribuidas en departamentos de nueve pisos.



Según Kris, ellos pensaron que el servicio se restablecería en cuestión de horas; sin embargo, con el pasar de las horas esto no ocurrió. Llamaron a la empresa y esta envió sus técnicos a la zona, pero según la vecina aún no hay solución ante la situación que se agrava cada vez más.



“Hasta el momento no dan una solución, hasta el día de ayer estuvieron trabajando un personal, pero hoy en la mañana nos levantamos con la sorpresa de que no hay luz y no hay técnicos trabajando en la zona”, indicó la vecina.