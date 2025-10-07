menu
Cajamarca: joven arqueólogo sufrió un accidente y piden ayuda para trasladarlo a hospital de Chiclayo

Rotafono de RPP | José de la Cruz cayó por el tragaluz de una vivienda de tercer piso, en el distrito de San Ignacio, y ahora necesita atención especializada de un neurocirujano en el Hospital Regional de Lambayeque del Ministerio de Salud.
| | Laura Urbina Saldaña
Joven arqueólogo necesita la atención de un neurocirujano.

Joven arqueólogo necesita la atención de un neurocirujano. | Fuente: Rotafono

Julissa Carrión Magán se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer un pedido público de ayuda para su sobrino, el arqueólogo José de la Cruz Magán, de 30 años, quien tuvo un accidente este último lunes y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Jaén, situado en la región Cajamarca

El joven profesional fue llevado a un centro de salud cercano en la ciudad de San Ignacio, luego de que cayera por el tragaluz del tercer piso de una vivienda, pero al no contar con los especialistas, medicamentos y aparatos necesarios lo trasladaron al Hospital de Jaén.

José de la Cruz tiene muchas lesiones graves y lo mantienen con vida solo con los cuidados mínimos, ya que no presenta ninguna mejora.

Por dicha razón, dicho establecimiento de salud mandó una referencia ayer al Hospital Regional de Lambayeque, ubicado en la ciudad de Chiclayo, debido a que necesita un neurocirujano que cuente con los equipos requeridos para poder evaluarlo y proceder con la recuperación.

El paciente tiene múltiples fracturas en el cráneo y golpes en sus órganos, por lo que necesita todas las atenciones posibles para salvar su vida. 

"Estamos pidiendo que nos apoye el hospital y se niegan porque solamente están haciendo las gestiones administrativas, pero no le están dando seguimiento y ya pasaron demasiadas horas", declaró Julissa Carrión.

La familia pide ayuda al Ministerio de Salud para que acepten la referencia en el Hospital Regional de Lambayeque o en otro establecimiento de salud que tenga dicha especialidad.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

