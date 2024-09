Cajamarca: Pobladores del distrito de Chirinos piden ayuda para apagar incendio forestal

Yenny Mijahuanca Paz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un incendio en el caserío de la Unión, distrito de Chirinos en Cajamarca viene arrasando con cultivos en la zona.

Los pobladores de la zona expresaron su preocupación, pues el viento podría hacer llegar el fuego a sus viviendas y afectarlas.

Si bien intentaron apagar las llamas, no lograron mucho y necesitan equipos especiales, pero hasta el momento no han recibido ninguna ayuda, según contó Mijahuanca.

“En el caserío de La Unión, distrito de Chirinos, se está produciendo un incendio, que ya lo pueden controlar, (...) queremos ayuda, todo se está incendio, pero no nos apoyan, no hay agua, no hay nada”, indicó.