Callao: mujer de 84 años logró tener cita para realizarse tomografía en el ojo derecho

¿Por qué era tan importante que Graciela consiguiera la tomografía?



Martha Franco se comunicó con el Rotafono de RPP, hace unos días, para pedir ayuda para su madre Maria Graciela Guanilo Suero, quien fue operada de la vista derecha; sin embargo, la señora necesitaba una tomografía a la mácula en el Hospital Sabogal.

Desde el último 8 de abril, la señora de 82 años, estaba esperando por un examen de tomografía a la mácula, según contó Graciela. Ella indicó que le habían informado que el tomógrafo está malogrado en el Hospital Sabogal.

