Callao: mujer de 84 años logró tener cita para realizarse tomografía en el ojo derecho

Desde el último 8 de abril, la señora de 82 años, estaba esperando por un examen de tomografía a la mácula, según cuenta Graciela.
Martha Franco se encuentra feliz luego de que su madre Maria Graciela Guanilo Suero, de 84 años, recibiera una cita para pasar por tomografía a la mácula en el ojo derecho, la cual venía solicitando desde hace cinco meses al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao.
Las autoridades de salud le indicaron a Graciela que tendrán que acudir este 16 de setiembre al centro particular OftalmoPerú, ubicado en el distrito de San Miguel, para que su madre pueda tomarse la tomografía en el ojo derecho.
“Soy la señora Martha Franco, hija de María Graciela, muchísimas gracias por haberme hecho este trámite, gracias por la ayuda. Eternamente agradecida con ustedes y, si no fuera por ustedes, no me hubiera enterado”, afirmó Martha.
Martha Franco se comunicó con el Rotafono de RPP, hace unos días, para pedir ayuda para su madre Maria Graciela Guanilo Suero, quien fue operada de la vista derecha; sin embargo, la señora necesitaba una tomografía a la mácula en el Hospital Sabogal.
Desde el último 8 de abril, la señora de 82 años, estaba esperando por un examen de tomografía a la mácula, según contó Graciela. Ella indicó que le habían informado que el tomógrafo está malogrado en el Hospital Sabogal.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.