menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Callao: operan a paciente de la cadera en Hospital Sabogal tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | César Campos agradeció que su pedido haya sido escuchado por EsSalud, ya que esperaba hace dos años la intervención quirúrgica.
| | Laura Urbina Saldaña
Paciente contó que fue operado después de dos años y medio.

Paciente contó que fue operado después de dos años y medio.

Tras dos años de espera, César Campos, de 66 años, logró que le operaran de la cadera en el Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, luego de que su pedido de ayuda se difundiera en el Rotafono de RPP.

Don César contó que luego de que su caso se diera a conocer de manera pública, personal de EsSalud  le llamó el 17 de septiembre para que se internara y al día siguiente se concretó la intervención quirúrgica.

El paciente agradeció que su pedido de ayuda haya sido escuchado por EsSalud. "En esta oportunidad quiero agradecer a Radio Programas del Perú por medio del Rotafono. He llegado a ser operado después de dos años y medio. Agradezco enormemente al Rotafono", expresó con alegría el paciente.

El señor César Campos acudió al Rotafono debido que no encontraba una solución, había pasado tres veces los exámenes prequirúrgicos desde el 2023, pero aún no podían programar su operación. 

"Recurro nuevamente a ustedes porque me encuentro muy mal sin poder caminar y los dolores son muy intensos. Yo necesito esa prótesis y ser operado ya", expresó en su momento.

Desde el Hospital Sabogal espera recuperarse para retomar con su vida en compañía de sus familiares.

Te recomendamos
España: madre solicita al Consulado peruano apoyo para repatriar los restos de su hija fallecida por leucemia en Barcelona

España: madre solicita al Consulado peruano apoyo para repatriar los restos de su hija fallecida por leucemia en Barcelona

 La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Operan a paciente Hospital Alberto Sabogal de EsSalud Rotafono EsSalud Callao
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Callao: mujer de 84 años logró tener cita para realizarse tomografía en el ojo derecho

Callao: mujer de 84 años logró tener cita para realizarse tomografía en el ojo derecho

 Lima: aceptan referencia a adulta mayor que busca una operación a la rodilla en EsSalud

Lima: aceptan referencia a adulta mayor que busca una operación a la rodilla en EsSalud

 La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

 España: madre solicita al Consulado peruano apoyo para repatriar los restos de su hija fallecida por leucemia en Barcelona

España: madre solicita al Consulado peruano apoyo para repatriar los restos de su hija fallecida por leucemia en Barcelona
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot