Callao: operan a paciente de la cadera en Hospital Sabogal tras pedido de ayuda

Tras dos años de espera, César Campos, de 66 años, logró que le operaran de la cadera en el Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, luego de que su pedido de ayuda se difundiera en el Rotafono de RPP.

Don César contó que luego de que su caso se diera a conocer de manera pública, personal de EsSalud le llamó el 17 de septiembre para que se internara y al día siguiente se concretó la intervención quirúrgica.

El paciente agradeció que su pedido de ayuda haya sido escuchado por EsSalud. "En esta oportunidad quiero agradecer a Radio Programas del Perú por medio del Rotafono. He llegado a ser operado después de dos años y medio. Agradezco enormemente al Rotafono", expresó con alegría el paciente.

El señor César Campos acudió al Rotafono debido que no encontraba una solución, había pasado tres veces los exámenes prequirúrgicos desde el 2023, pero aún no podían programar su operación.

"Recurro nuevamente a ustedes porque me encuentro muy mal sin poder caminar y los dolores son muy intensos. Yo necesito esa prótesis y ser operado ya", expresó en su momento.

Desde el Hospital Sabogal espera recuperarse para retomar con su vida en compañía de sus familiares.