Callao: paciente espera por prueba médica desde enero

Un adulto mayor requiere de una prueba médica para ser evaluado por su cardiólogo. Se trata de un ecocardiograma, prueba que, a través de ultrasonidos, brinda información acerca de la forma, el tamaño y la fuerza del corazón, el movimiento y grosor de sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas.

Fernando Martínez, de 66 años, acudió a su cita con el cardiólogo el pasado 26 de enero en el Hospital Luis Negreiros Vega del Callao. El médico le ordenó dos pruebas: un holter que a través de un dispositivo permite conocer la frecuencia cardiaca durante 24 horas en actividades normales y el ya mencionado ecocardiograma.

El mismo día, en el módulo, a Fernando le programaron el holter para hoy 06 de junio, prueba a la que se está sometiendo con normalidad. El problema fue la programación para la otra prueba.

Espera por cita en vano

Fernando se fue con la promesa de que le llamarían para programarle la cita. Lamentablemente ello no ocurrió por lo que el paciente acudió en varias ocasiones a la oficina del asegurado del hospital a consultar por la fecha de su examen. La respuesta era la misma: "que no hay programación y me van a llamar".

“No solo nunca me llamaron, sino que la última vez que fui a preguntar, a fines de mayo, me dijeron que se habían agotado los cupos”, dijo asombrado Fernando.

El asegurado consideró que esta actitud no solo constituye una burla sino una falta de respeto y empatía con un paciente que necesita dichos análisis para ser evaluado por su médico.