Callao: paciente que necesita urgente operación fue trasladado al Hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Pareja de paciente agradeció que su pedido haya sido escuchado, ya que una herida de bala afecta a uno de sus pulmones.
| | Laura Urbina Saldaña
Juana Cadillo agradeció que su clamor haya sido escuchado por las autoridades de salud.

Juana Cadillo agradeció que su clamor haya sido escuchado por las autoridades de salud. | Fuente: Difusión

El paciente Juan Carlos Mauricio, de 48 años, quien necesita una operación urgente en el pulmón, fue referido del Hospital Alberto Barton Thompson al Hospital Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao, luego de que su pareja pidiera ayuda en el  Rotafono de RPP

Juana Cadillo agradeció que su clamor haya sido escuchado por las autoridades de salud y que hayan programado la intervención quirúrgica para este martes a fin de que le extraigan a su pareja un coágulo de sangre del pulmón. 

“Ya lo han referido al Hospital Sabogal después de tantas gestiones. El médico me dice que lo van a operar el martes. Él tiene una tos convulsiva porque tiene coagulo en el pulmón. Muchas gracias por su apoyo”, expresó. 

Al Rotafono de RPP, contó que su pareja, quien trabaja como operador de carga, fue herido de bala por el sobrino de un amigo tras una discusión registrada el 28 de julio, en el Callao. Después de lo ocurrido, recurrió a varios hospitales, pero en los establecimientos de salud le indicaron que no contaban con los especialistas. 

Juan Carlos Mauricio se prepara para la operación que ha sido programada para este martes, aunque aún no se ha fijado la hora, según precisó Juan Cadillo.  

A las gestiones de ayuda también se sumó el personal de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para que Juan Carlos Mauricio fuera atendido lo más pronto posible. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

