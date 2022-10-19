Callao: recogen basura y colocan contenedor en frontis de colegio tras pedido de ayuda de docente

¡Buena noticia! La instalación de un contenedor y el recojo de la basura en la urbanización de Playa Rímac, en el Callao, ha transformado el entorno de la Institución Educativa pública Rafael Belaúnde Diez Canseco, luego de que docentes pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras la difusión del caso, la comuna del Callao instaló un contenedor de residuos sólidos que ha puesto fin a meses de acumulación de basura en los alrededores del plantel educativo de Playa Rímac.

Según informó la profesora Marta Zárate, la esquina del centro educativo se había convertido en un punto crítico donde los vecinos depositaban sus desechos directamente en el suelo.

Esta situación no solo afectaba el ornato de la zona, sino que representaba un riesgo a la salud de los estudiantes y el personal docente y administrativo que labora en la institución.

Tras la colocación del contenedor, la docente destacó que ya se percibe un “gran cambio”, pues los residentes de la zona de Playa Rímac están tomando conciencia y ahora depositan sus bolsas de basura dentro del contenedor en lugar de arrojarlas a la calle.