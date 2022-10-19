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Callao: se restablece el servicio de luz en La Perla después de 24 horas

Rotafono de RPP | Dos vecinas de esta zona del Callao indicaron que la luz llegó hoy después de 24 horas y revelaron que se sienten más tranquilos porque temían que más alimentos refrigerados se malogren.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Delia contó que el servicio se restableció al promediar las 11 de la mañana luego de una hora de trabajo.

Delia contó que el servicio se restableció al promediar las 11 de la mañana luego de una hora de trabajo.

Vecinos del Callao se comunicaron con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que se restableció el servicio de luz en el pasaje Islas Malvinas, situado en la urbanización Benjamin Doig, en el distrito de La Perla.

Laura Barrientos y Delia Merino indicaron que la luz llegó hoy después de 24 horas y afirmaron que se sienten más tranquilos debido a que estaban enfrentando varios problemas respecto a la refrigeración de alimentos. 

“Muchas gracias Rotafono, ya tenemos electricidad, se acercaron hoy en la mañana (el equipo técnico de Pluz Perú) y ya tenemos luz.”, afirmó la primera vecina. 

La señora Merino contó que el servicio se restableció al promediar las 11.00 a. m. luego de una hora de trabajo, por parte del equipo de Pluz Perú

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Otros distritos aún siguen sin luz

Rebeca Pérez es una ciudadana peruana que vive en el extranjero, y se comunicó con el Rotafono de RPP para ayudar a  su padre quien reside en la cuadra 1 del jirón Cañete, en el Cercado de Lima y que hasta el momento no tiene luz.

La misma situación la atraviesa María José, quien reside en la calle Las Fresas, Urbanización Las Palmeras, en Los Olivos.

“Para nosotros es bastante engorroso y molesto esta situación ya es mucho tiempo que estamos así, muchos trabajamos de manera virtual, nuestros alimentos se están malogrando”, finalizó María José. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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