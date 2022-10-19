Callao: se restablece el servicio de luz en La Perla después de 24 horas

Vecinos del Callao se comunicaron con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que se restableció el servicio de luz en el pasaje Islas Malvinas, situado en la urbanización Benjamin Doig, en el distrito de La Perla.

Laura Barrientos y Delia Merino indicaron que la luz llegó hoy después de 24 horas y afirmaron que se sienten más tranquilos debido a que estaban enfrentando varios problemas respecto a la refrigeración de alimentos.

“Muchas gracias Rotafono, ya tenemos electricidad, se acercaron hoy en la mañana (el equipo técnico de Pluz Perú) y ya tenemos luz.”, afirmó la primera vecina.

La señora Merino contó que el servicio se restableció al promediar las 11.00 a. m. luego de una hora de trabajo, por parte del equipo de Pluz Perú.