Callao: trasladan a niño con neumonía al Hospital Alberto Sabogal tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Doraldina More había pedido ayuda porque el seguro de EsSalud de su hijo, de 9 años, figuraba como inactivo, por lo que tuvo que llevarlo a un hospital del Minsa donde le cobraran por el servicio.
| | Laura Urbina Saldaña
El niño con neumonía fue trasladado al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, para que continúe su tratamiento.

El niño con neumonía fue trasladado al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, para que continúe su tratamiento. | Fuente: Rotafono

Doraldina More informó que su hijo de nueve años, diagnosticado con neumonía, fue trasladado al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, para que continúe su tratamiento, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

La madre de familia expresó su gratitud después de que la solicitud de apoyo fuera atendida por las autoridades del sector Salud, ya que su hijo no había sido atendido en el Hospital Marino Molina de EsSalud, del distrito limeño de Comas, pese a tener su seguro activo.

“Hoy en la madrugada, a las 2 de la mañana, mi niño fue trasladado al Hospital Sabogal para ser atendido. Muchas gracias por la ayuda de una manera especial al Rotafono de RPP porque sin su ayuda no hubiera sido posible esto. Muchas gracias y que Dios los bendiga”, expresó la madre de familia.

Doraldina también agradeció la intervención de los funcionarios de EsSalud, el Ministerio de Salud y de los especialistas de la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), quienes gestionaron su pronta referencia del Hospital Sergio Bernales al Hospital Alberto Sabogal, ya que no contaba con dinero para costear el tratamiento médico de manera privada.

La señora Doraldina dijo que el 25 de noviembre buscó atención médica de emergencia para su hijo en el Hospital Marino Molina de EsSalud, pero el personal le negó el servicio, indicando que el seguro del niño estaba desactivado. Ahora se encuentra tranquila y con la esperanza de que su hijo podrá recibir la atención que necesita para su pronta recuperación.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
