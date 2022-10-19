menu
Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud

Rotafono de RPP | Jubilio Gabriel Marca, de 75 años, se atendió hoy en el Hospital Ramón Castilla, luego de que su pedido de ayuda fuera escuchado por los funcionarios de EsSalud.
| | Laura Urbina Saldaña

"Ya me atendieron, ya me dieron mis medicinas y muchísimas gracias", expresó el paciente Jubilio Gabriel. | Fuente: Rotafono

Jubilio Gabriel Marca, de 75 años, fue atendido por un especialista en el servicio de Medicina General en el Hospital Ramón Castilla de EsSalud, en el Cercado de Lima, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP. Al paciente le descartaron un tumor en el pecho y le dieron medicamentos. 

Don Jubilio dijo que hoy acudió a la 1 de la tarde al establecimiento de salud, donde descartaron que tuviera un tumor en el pecho tras la lectura sus exámenes de heces, orina, sangre y una tomografía de tórax. 

La doctora Gladys Caballero le indicó que tiene el esternón inflamado y negó la presencia de un bulto, por lo que le brindaron los medicamentos adecuados para su recuperación.

Tras la pronta atención, Jubilio Gabriel expresó su agradecimiento a las autoridades de salud, quienes escucharon su clamor a través del Rotafono de RPP.

"Amigos de Radio Programas del Perú, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes por hacer lo posible mi atención en el Hospital Ramón Castilla. Ya me atendieron, ya me dieron mis medicinas y muchísimas gracias. Sin el Rotafono esto no hubiese sido posible”, expresó con alegría.

El último lunes, Jubilio Gabriel se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de EsSalud, ya que necesitaba que un médico realice la lectura de los resultados de los exámenes.  

Jubilio trabaja como agente de seguridad en Ecuador y ahora podrá volver a su centro de labores con la tranquilidad de que no tiene una enfermedad grave.  

Dan medicina a paciente Hospital Ramón Castilla Rotafono EsSalud Descartan tumor en el pecho
