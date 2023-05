Cercado de Lima: vecinos de la urbanización Elio denuncian desabastecimiento de agua

La señora Wendy Yvonne Sánchez Tirado Yllatopa se puso en contacto con el Rotafono de RPP Noticias para dar a conocer la terrible realidad que viven los vecinos de la urbanización Elio, en el Cercado de Lima; ya que no cuentan con el servicio de agua desde hace quince días.

La ciudadana recalcó que nunca han tenido agua las 24 horas del día, ya que Sedapal siempre cortaba el servicio a las 9.00 p.m. aproximadamente. Por dicha razón, los vecinos decidieron poner un tanque, pero a fines de abril comenzaron los problemas con la baja presión, el cual no se dieron cuenta tan rápido.

La gente de Elio recién pudo saber que no había agua cuando se acabó el del tanque. El servicio llega solamente un par de horas al día, pero la presión es tan baja que no sale nada de las duchas y los caños. La mujer dijo que hoy, sábado 13 de mayo hubo desde las 7.00 a.m. hasta las 8.00 a.m.