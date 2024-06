Cercado de Lima: vecinos de Mirones Bajo se quejan por falta de alumbrado público hace dos semanas

Los vecinos de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima, denunciaron que desde hace dos semanas no cuentan con alumbrado público por las noches en varias cuadras de su jurisdicción.

A través del Rotafono de RPP Noticias, los pobladores indicaron que los postes de luz de la cuadra 22 y 23 de Joaquín Capello no están funcionando, así como el mismo número de cuadras de la avenida Morales Duárez. La situación se repite en la cuadra 1 y 2 de la calle Manuel Prudán.

Vecinos exigen a Enel una solución

Los vecinos piden que la empresa Enel solucione la falta de alumbrado público nocturno para seguridad de los jóvenes y adultos.

“Los vecinos no pueden salir a caminar porque los delincuentes pueden aprovechar a robar. Además, las patrullas de la Policía y de Serenazgo no están en la zona. Pedimos que arreglen este problema por seguridad de los vecinos. No hay seguridad ni para adultos y de nuestros jóvenes”, denunció una moradora.

